Paolo Bonolis lascia l’agenzia di Lucio Presta | la sua reazione c’entra Sonia Bruganelli?

Poche ore faha annunciato, tramite un post sul suo profilo Instagram, l’interruzione del suo lavoro in collaborazione conche l’ha accompagnato professionalmente per trentacinque anni.Si tratta della “Arcobaleno Tre”, a cuiha voluto porgere dei ringraziamenti.Di seguito il suo comunicato:Dopo trentacinque anni di intensa collaborazione si interrompe da oggi il rapporto professionale con la “Arcobaleno Tre”.Ringrazio di cuore tutte le persone con cui ho lavorato e quelle che ancora vi operano.Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@sono)Questa dichiarazione ha suscitato diverse reazioni. C’è chi teme che questo significhi per lui un – almeno temporaneo – allontanamento dal piccolo schermo, chi è convinto che sia l’inizio di un nuovo positivo capitolo e chi spera nel ritorno di alcuni suoi storici programmi come “Chi ha incastrato Peter Pan”.