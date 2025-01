Oriental World | il Festival delle luminarie cinesi prosegue fino al 9 marzo

Leggi su Ilfaroonline.it

Roma, 8 gennaio 2025 – A grande richiesta, il fascino millenario della Cina continua a illuminare Cinecittà. Dopo il successo registrato durante le festività natalizie,– il, prolunga la sua permanenza al Parco divertimenti del cinema e della TV di Romaal 9, offrendo agli ospiti un’esperienza immersiva unica in Italia: un suggestivo viaggio nei colori e nelle tradizioni dell’Oriente.Con oltre 220 installazioni luminose realizzate a mano da artigiani, altea 8 metri, ilsi snoda lungo un incantevole percorso luminoso di oltre 1 km e che intreccia miti e leggende. Qui gli ospiti possono esplorare il Palazzo del Dragone – una regale dimora subacquea dove scattare un selfie con il Re dei Mari che governa accanto a creature come il Primo Ministro Tartaruga, il Generale Granchio e i soldati Gambero e Pesce – e scoprireWonderland, il paesemeraviglie ispirato alla mitologia cinese, con piante marine e animali fantastici come la Fenice e il maestoso Dragone Cinese lungo oltre 30 metri.