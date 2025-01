Quifinanza.it - Mutui famiglie numerose con garanzia fino al 90% con il Fondo Consap

Con la Legge di Bilancio 2025 è stato confermato l’ampliamento daldiper l’acquisto della prima casa anche alle. Per questa particolare categoria prioritaria, la percentuale è aumentata dalla base del 50% a un massimo del 90%. Vediamo come funziona la misura che permette a tutti di accedere al mutuo.Cos’è ilprima casa e come funzionaIldiper la prima casa, meglio noto comeprima casa, è stato istituito nel 2014 presso il Ministero dell’Economia con lo scopo di aiutare i cittadini a ottenere il prestito per l’acquisto di un immobile attraverso unapubblica.Talecopre di base il 50% della quota capitale per i finanziamenti che non superano i 250mila euro e a patto che i richiedenti non siano proprietari di altre case.