Ilfattoquotidiano.it - Morte di Ramy Elgaml, l’impatto e i peli del giubbotto: cosa emerge dai video dell’incidente e cosa avevano scritto i carabinieri nei verbali

Hanno sempre negato qualsiasi tipo di contatto, anche accidentale. Eescluso la possibilità che qualcuno avesse in qualche maniera intimidito i testimoni. Ora iregistrati dalle telecamere pubbliche e dalle stesse dashcam montate su una gazzella avvalorano un’altra ricostruzione rispetto a quella ufficiale deio quantomeno lasciano aperta la possibilità che la fine della corsa del TMax con a bordo Fares Bouzidi esia andata in una maniera diversa.Nel verbale di arresto di Bouzidi, il ragazzo che guidava lo scooter che la notte del 24 novembre ha cercato di seminare le auto dei militari dell’Arma terminando la sua corsa all’angolo tra via Ripamonti e via Quaranta, a Milano, iche il TMax “a causa del sovrasterzo scivolava” proprio a quell’intersezione “scarrocciando a velocità sostenuta sul marciapiede sino a impattare prima con il palo semaforico pedonale e terminando la sua corsa contro un’aiuola lì presente”.