Mister Movie | Brutte Notizie sulla Seconda Stagione di Fallout riprese ritardate in California

Ladi, la serie drammatica post-apocalittica di Prime Video, subisce un rinvio a causa delle condizioni meteorologiche avverse che hanno colpito lameridionale. I forti venti e gli incendi boschivi hanno costretto la produzione a Santa Clarita a posticipare la ripresa delle, inizialmente prevista per oggi. Il set dovrebbe tornare operativo venerdì, salvo ulteriori complicazioni.Santa Clarita, una location suggestiva ma impegnativaDopo aver ricevuto un credito d’imposta di 25 milioni di dollari, la produzione disi è trasferita da New York allaper la. Tuttavia, Santa Clarita, una delle aree più ventose nei pressi di Los Angeles, si è rivelata una sfida per il team. Martedì pomeriggio, un incendio boschivo ha interessato la zona, ma finora altre produzioni in corso nell’area, come NCIS, non hanno riportato ritardi.