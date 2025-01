Liberoquotidiano.it - "Mi fate orrore, il dramma": Giulia accetta l'offerta, dopo Affari Tuoi scoppia l'inferno

Adè la serata diche davanti agli occhi di Stefano De Martino disputa una partita quasi perfetta. Nella puntata andata in onda questa sera, mercoledì 8 gennaio, ecco che accade qualcosa di insolito. I pacchi blu spariscono tutti quasi subito. La concorrente ha davvero un'autostrada davanti ma di fatto la partita viene rovinata sul finale.rifiuta diverse offerte consistenti, anche da 60.000 euro. Ma alla fine restano solo due pacchi in gara. Uno da zero euro e uno da 200.000. Il dottore offre 60.000 euro. E la concorrente decide dire. Nel suo pacco però c'erano proprio i 200.000 euro. Ed è qui, subitoi titoli di coda, che si è scatenato l'su X. In tanti hanno attaccato Sara per la sua espressione delusa nonostante la vincita di ben 60.000 euro.