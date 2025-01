Quotidiano.net - Manovre dell’intelligence, i servizi dopo Belloni: arriva il successore

Roma, 8 gennaio 2025 – Il nome e il cognome di chi deve sedersi alla consolle della cabina di regia, il Dis,l’uscita di scena (sbattendo la porta) di Elisabettaprobabilmente è già nell’agenda del governo,il frullio di ipotesi di questi giorni, ristretto in un cerchio di poche figure. Domani potrebbe essere il giorno della svolta: alle 18 si riunisce il Consiglio dei ministri. E lì non è escluso che, tra le altre cose, si decida proprio ildiche ha dato le dimissioni a partire dal 15 gennaio con quattro mesi di anticipo dall’organismo che coordina le due agenzie Aise (Estero) e Aisi (interni). Una tegola per la premier Giorgia Meloni, a cui tocca la nomina sentito il Comitato parlamentare per la sicurezza (Copasir), appena tornata col sorriso dalla missione americana presso il presidente Donald Trump, in procinto di insediarsi alla Casa Bianca.