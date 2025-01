Secoloditalia.it - “Mai dire: grazie Meloni”. Sinistra sotto choc su Cecilia Sala, Boldrini e Bonelli farfugliano…

Esultare, ma non troppo. Ringraziare, ma senza fare nomi. Accogliere, ma evitando di entrare nelle foto di gruppo del governo, tantomeno da imbucati. E soprattutto, “mai”. Le parole d’ordine nel centro, immediatamente dopo la notizia della liberazione di, frutto dell’opera diplomatica del governo, sono quelle dei classici “rosiconi” che non vogliono per mostrarsi contrariati, per quella che non può che essere una buona notizia. “Una buona notizia, finalmente! Fin dal primo momento avevamo auspicato che la diplomazia e il governo del nostro Paese lavorassero per ottenere questo risultato.a tutti e a tutte coloro che hanno permesso la liberazione didalle carceri del regime iraniano”, commentano Angeloe Nicola Fratoianni di Alleanza Verdi, in punta di equilibrio, nel tentativo dio non, per evitare di contradgli strali del giorno prima contro chi “era volato in America da Trump invece che riferire in Parlamento” (copyright Renzi) o contro chi “non si era mosso tempestivamente dopo l’arresto in Iran della giornalista italiana”.