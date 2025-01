Iltempo.it - L'intervista a Dominella: “Il Giubileo della moda può partire in estate”

L'altatorna a Roma, ma non sarà un. Non ancora. Arriva Dior, a maggio, con la collezione Cruise disegnata dall'italianissima Maria Grazia Chiuri. E a luglio sbarcano nella Capitale con quattro giorni di sfilate e presentazioni ad alto tasso di ospiti vip, Domenico Dolce e Stefano Gabbana. Nel mezzo, ma ancora non si conoscono i dettagli, dovrebbe esserci un evento per celebrare i cento annimaison con dna più romano, Fendi. Insomma, dalla primavera in poi, la Città Eterna, tornerà ad accogliere il mondo dell'haute couture, nonostante da troppo tempo Roma non sia più la casa dell'alta. Falliti tutti i tentativi di costruire qualcosa di strutturato in grado di promuovere, rilanciare e supportare gli stilisti e i giovani couturier in erba. Finiti i fondi a disposizione, sparita ogni volontà di costruire sulle ceneri di AltaRoma, la società consortile (azionisti la Camera di Commercio, il Comune, la Regione e la Provincia) che organizzava le sfilate di altaromana.