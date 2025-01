Licodia Eubea | 73enne arrestato per tentato omicidio

Leggi su Dayitalianews.com

I Carabinieri della Compagnia di Caltagirone, a conclusione di un’attività investigativa coordinata dall’Autorità Giudiziaria, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di undi, ritenuto responsabile diai danni di un uomo di 64 anni. I fatti che hanno dato luogo all’emissione del provvedimento risalirebbero alla mattina del 24 ottobre u.s., intorno alle ore 11:00, quando, nel territorio di(CT), in contrada San Cono, presso una villa privata, il 64enne, recentemente trasferitosi con la famiglia da Malta in Sicilia, sarebbe stato ferito alla schiena, alla spalla sinistra e al braccio sinistro da due colpi di arma da fuoco, presumibilmente un fucile, non ancora rinvenuto.Immediato è stato l’intervento dei Carabinieri, che hanno soccorso la vittima, la quale, ancora cosciente, avrebbe riferito agli investigatori il nome del presunto aggressore.