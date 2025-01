Iodonna.it - L’esecutivo starebbe lavorando a un testo di legge per introdurre una novità di tipo contrattuale per il medico di base che, da libero professionista, convenzionato col SSN, diventerebbe dipendente. Non sarebbe comunque obbligatorio

La sanità italiana si prepara a vivere una delle trasformazioni più significative degli ultimi decenni. Il tradizionale studio deldi famiglia, punto di riferimento per generazioni di italiani, potrebbe presto diventare un ricordo del passato, lasciando spazio a un modello organizzativo completamente rinnovato. Sanità e liste d’attesa, il ministro Schillaci: «Prestazioni nelle 72 ore a carico del Servizio sanitario nazionale» Xdi famiglia: come cambiaIl progetto di riforma in cantiere prevede una trasformazione radicale: i futuri medici di famiglia non saranno più liberi professionisti che lavorano nel proprio studio, ma dipendenti pubblici integrati in strutture più ampie e organizzate.