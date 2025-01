Tvzap.it - Inferno di fuoco: 30mila evacuati, vip e attori in fuga

Un vastissimo incendio sta devastando la zona di Pacific Palisades, un'area costiera a ovest di Los Angeles conosciuta per le sue lussuose ville e i suoi abitanti famosi. Alimentato da venti estremi, il rogo ha già costretto all'evacuazione più di 30.000 persone e minaccia 13.000 edifici, tra cui alcune delle proprietà più celebri di Hollywood. La situazione è critica: le autorità hanno dichiarato lo stato di emergenza, e il presidente Joe Biden ha attivato risorse federali per combattere le fiamme. Mentre i vigili dellottano contro condizioni climatiche sfavorevoli, il pericolo non sembra destinato a diminuire.dia Los AngelesUn enorme incendio è scoppiato sulle colline che sovrastano l'oceano, divorando oltre 500 ettari in poche ore per poi estendersi rapidamente a 1.