Incendio a Palestrina: rogo in un garage condominiale, 10 intossicati

Alle prime ore del mattino, precisamente alle 4:20, unè scoppiato in unsituato al civico 34 di via della Stella, a. La sala operativa dei vigili del fuoco ha immediatamente mobilitato diverse squadre per fronteggiare l'emergenza. Sul posto sono intervenute le unità operative die Frascati, supportate da mezzi specializzati, tra cui un'autobotte proveniente dalla sede di La Rustica, un'autoscala da Tuscolano 2 e il carro autorespiratori da Nomentano. Le fiamme hanno avuto origine da un'autovettura parcheggiata all'interno del, minacciando di propagarsi rapidamente alle strutture circostanti e ad altri veicoli presenti. L'intervento tempestivo dei vigili del fuoco è stato cruciale per contenere l', impedendo danni più gravi.