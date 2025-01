Ilfattoquotidiano.it - Il processo telematico è un disastro in tutta Italia: da Milano a Roma, da Napoli a Catania, Tribunali già costretti a sospendere l'”App” di Nordio

Nei palazzi di giustizia si è appena ricominciato a lavorare a pieno regime. Ma la “rivoluzione” delpenale, apparecchiata dal ministro Carlodurante le feste, ha già partorito il flop ampiamente previsto: di fronte all’inadeguatezza di App, il software sviluppato dal ministero, i presidenti deidisi sono ribellati in massa, sospendendo le nuove regole appena entrate in vigore. In base a un decreto del Guardasigilli pubblicato il 30 dicembre, infatti, dal 1° gennaio il deposito informatico – previsto dalla riforma Cartabia del 2021 – è diventato obbligatorio per una lunga serie di atti: oltre all’archiviazione delle indagini (digitalizzata già dall’anno scorso, con risultatisi), si dovranno caricare su App anche tutti i documenti dell’udienza preliminare, del dibattimento di primo grado e di alcuni importanti riti speciali, cioè il patteggiamento, il decreto penale di condanna e la messa alla prova.