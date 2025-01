Ilrestodelcarlino.it - Il powerbank MagSafe più compatto e leggero a meno di 18 euro su Amazon

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Clamorosa offerta quella che vi stiamo segnalando oggi su: ildi INIU è un caricatore portatile, con compatibilitàdi Apple, da ben 5500mAh, è ora disponibile sual prezzo scontato di 17,44€, con uno sconto del 24% e un ulteriore 5% di risparmio grazie a un coupon applicabile al checkout. Con la consegna celere garantita daPrime, è il momento perfetto per assicurarti un dispositivo di ricarica rapido e pratico. Acquistalo subito sucompleto edi 18€ suQuesto power bank magnetico è progettato specificamente per funzionare con iPhone di ultima generazione, oltre che con le custodie compatibili con. Il design ultra-lo rende comodo da portare in tasca o in borsa, mentre la connessione magnetica garantisce un’aderenza stabile al retro del telefono, eliminando la necessità di cavi durante la ricarica.