Il più famoso casaro italiano apre un cheese bar in Giappone

«Ilè una terra che offre di tutto e di più, e allora perché non fare abbinamenti anche con loro prodotti?». Introduce così, Vito Dicecca, la sua avventura nipponica: produrre mozzarelle e burrata in, da servire in un unbar come quello aperto in Puglia qualche anno fa, da abbinare a wasabi e prodotti made in Japan. È solo l'ultima iniziativa di Dicecca che da quando è rientrato in Italia qualche anno fa non si è fermato un attimo. Tornato nel caseificio di famiglia in cui porta conoscenze e tecniche apprese nel suo girovagare in mezzo mondo in cerca dell'onda perfetta, diventa uno dei nomi di culto dell'arte casearia nostrana, per via di formaggi come Amore primitivo (Blu della Murgia affinato con vino Primitivo passito biologico e Amarene) o Roquefort Papillon Nero che si aggiungono ai classici a pasta filata di casa Dicecca.