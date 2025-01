Ilfattoquotidiano.it - Il ceo di OpenAi Sam Altman accusato dalla sorella di abusi sessuali: chiesto risarcimento di 75mila dollari

Anndi Sam, ceo di OpenAl, ha intentato una causa lunedì 6 gennaio, accusando il fratello diripetuti tra il 1997 e il 2006. La denuncia, depositata presso la Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto orientale del Missouri, sostiene che glisi siano verificati nella casa di famiglia a Clayton in Missouri, iniziando quando Ann aveva tre anni e Sam dodici.Secondo la donna, gli, che includevano sesso orale e successivamente penetrazione, si sarebbero verificati più volte a settimana. La denuncia depositata afferma che Annha subito gravi danni emotivi, angoscia mentale e depressione a causa degli, con conseguenze che si protrarranno anche in futuro. In passato, la donna aveva già mosso accuse simili contro il fratello su X, ma questa è la prima volta che rende formale il caso tramite il tribunale.