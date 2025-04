Lorenzo Spolverato pesanti insinuazioni dopo il GF | Da chi era protetto

Lorenzo Spolverato, pesanti insinuazioni dopo il "GF": "Da chi era protetto" – Nella Casa del Grande Fratello Lorenzo Spolverato ha avuto spesso comportamenti sopra le righe. Durante l'avventura al reality di Canale 5 si è lasciato andare a frasi sconvenienti, pugni al muro e lanci di cuscini. Tanti spettatori più volte hanno invocato la squalifica, appelli che tuttavia non sono stati mai ascoltati. Forse per questa ragione, come riporta «Biccy», qualcuno sui social ha fatto delle insinuazioni su un possibile occhio di riguardo per lui. Lorenzo Spolverato, pesanti insinuazioni dopo il "GF": "Da chi era protetto" Anche Valerio Staffelli nella serata di ieri, giovedì 3 aprile 2025, a Striscia la Notizia ha fatto riferimento a queste insinuazioni sull'ex gieffino e durante la consegna del tapiro ha chiesto ad Helena Prestes: "Senta, ma dica la verità tra noi, ma Lorenzo Spolverato era protetto dal Grande Fratello?".

