I dubbi del Mef sulla cartolarizzazione crediti fiscali a rischio effetto boomerang

L’ultimo aggiornamento contabile pubblicato dal Ministero dell’Economia fotografa un ammasso di tasse non riscosse che ha ormai assunto i contorni dell’astrazione: 1.279 miliardi di euro registrati come dovuti allo Stato ma ridotti al rango di semplici numeri, perché nella pratica recuperabili solo in minima parte. Secondo quanto illustrato da Daria Perrotta, responsabile della Ragioneria generale, iancora considerati “attivi” valgono appena il 3,86% dell’intero portafoglio.Crollo dei: Irpef, Ires e Iva quasi azzeratiNel corso di un’audizione al Senato, i documenti presentati hanno mostrato come ivantati nei confronti dei contribuenti abbiano subito un crollo verticale. Dei 107 miliardi iscritti sotto l’etichetta Irpef, ne rimangono solo poco più di 4. Ancora più drastica la situazione dell’Ires e dell’Iva: rispettivamente ridotti da 76 a meno di 3 miliardi e da oltre 260 a 10.