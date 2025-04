Sport.quotidiano.net - Alice conquista l’azzurro. La jesina in nazionale U18

"Ma come si fa a prendere tutte quelle botte, non ti fa male? chiedono le amiche. Ma no, sei talmente presa che nemmeno te ne accorgi. E poi le ‘botte’ come dicono loro, si prendono e si danno fa parte del gioco".Angelucci, 19 anni il prossimo novembre, è la primaa far parte dellaUnder 18 di rugby impegnata dal 9 al 20 aprile prossimi a Wellington, Inghilterra, nel 6 Nazioni con Galles, Inghilterra, Scozia, Francia e Irlanda. Col rugby ha iniziato 5 anni fa. "Prima avevo provato un po di tutto, pattinaggio, equitazione, atletica, un pomeriggio ho accompagnato mio padre allenatore dell’Under 12 al campo, il gioco, l’atmosfera, l’ambiente, amore a prima vista: il giorno dopo sono tornata, le scarpette dentro la borsa, non ho più smesso". Ruolo Estremo – per i profani l’ultimo baluardo della difesa, solo con coraggioso placcaggio si può impedire all’avversario di andare in meta, roba da cuori forti, insomma - ‘obbligata’ a trasferirsi con altre quattro nella vicina Romagna, Cesena,è da due anni nel giro delle nazionali giovanili.