Il Meletti volta pagina Ultimi bilanci in rosso il Caffè in mano ai privati

volta di nuovo pagina il Caffè Meletti. Sta per finire la breve era di gestione affidata all’imprenditrice Annamaria Rozzi. Si torna all’era del privato, così come stabilito dall’Organo di indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli, proprietaria dello storico locale in piazza del Popolo. Significative perdite finanziarie registrate negli Ultimi tre anni, hanno portato alla decisione di affidare la gestione a un soggetto esterno tramite una procedura pubblica. L’obiettivo principale di questa decisione è minimizzare i costi per la Fondazione, la quale intende anche definire criteri di selezione che tengano conto della valorizzazione del territorio e dei prodotti locali, oltre il semplice profitto. Tra i papabili, gli attuali gestori del Bar Sestili in corso Mazzini, angolo piazza del Popolo. Ilrestodelcarlino.it - Il Meletti volta pagina. Ultimi bilanci in rosso, il Caffè in mano ai privati Leggi su Ilrestodelcarlino.it di nuovoil. Sta per finire la breve era di gestione affidata all’imprenditrice Annamaria Rozzi. Si torna all’era del privato, così come stabilito dall’Organo di indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli, proprietaria dello storico locale in piazza del Popolo. Significative perdite finanziarie registrate neglitre anni, hanno portato alla decisione di affidare la gestione a un soggetto esterno tramite una procedura pubblica. L’obiettivo principale di questa decisione è minimizzare i costi per la Fondazione, la quale intende anche definire criteri di selezione che tengano conto della valorizzazione del territorio e dei prodotti locali, oltre il semplice profitto. Tra i papabili, gli attuali gestori del Bar Sestili in corso Mazzini, angolo piazza del Popolo.

Il Meletti volta pagina. Ultimi bilanci in rosso, il Caffè in mano ai privati. Manerbio volta pagina e sceglie Vittorielli. Ne parlano su altre fonti

Il Meletti volta pagina. Ultimi bilanci in rosso, il Caffè in mano ai privati - Negli ultimi tre anni il gioiello di piazza del Popolo ha registrato perdite importanti, gestione a un soggetto esterno: in pole il bar Sestili, ma non solo. (ilrestodelcarlino.it)