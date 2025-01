Notizie.com - Il casco da moto ha una scadenza: ecco dopo quanto (e perché) devi cambiarlo

Ilè fondamentale per la sicurezza di chi guida una(o uno scooter). Ma sapete che unnon è per sempre?La sicurezza stradale è un tema che tocca da vicino tutti coloro che decidono di viaggiare su due ruote. Tra gli accessori indispensabili per garantire la propria incolumità, iloccupa senza dubbio il primo posto. Tuttavia, non tutti sono a conoscenza del fatto che anche questo fedele compagno di viaggio ha una sorta di “”, oltre la quale potrebbe non offrire più la protezione necessaria.Pertempo si dovrebbe usare unda? – notizie.comContrariamente asi possa pensare, parlare diper undanon è tecnicamente corretto. Più appropriato sarebbe riferirsi ad una durata ottimale d’uso, al termine della quale l’efficacia protettiva delpotrebbe risultare compromessa.