I Marvel Studios stanno pensando di scegliere un nuovo attore per T’Challa?

Leggi su Cinefilos.it

diunper?Cinque anni dopo la morte di Chadwick Boseman, ipotrebbero pianificare di introdurre una nuova versione dinel MCU. Si è molto dibattuto su come lo studio intendesse procedere con un sequel di Black Panther dopo la tragica scomparsa di Boseman nell’agosto del 2020, e alla fine è stata presa la decisione di andare avanti con Wakanda Forever e far assumere il ruolo a un altro personaggio.La sorellina diè sempre sembrata la scelta più ovvia, e Shuri (Letitia Wright) ha finito per onorare il suo defunto fratello e la madre (Angela Bassett) vestendo i panni della nuova protettrice di Wakanda. Mentre la maggior parte dei fan riteneva che questo fosse il modo più rispettoso di procedere, alcuni speravano di vedere unnel ruolo di, e sembra che Kevin Feige e soci ora concordino sul fatto che è passato abbastanza tempo.