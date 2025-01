Movieplayer.it - Grande Fratello anticipazioni di stasera: squalificati, televoto flash, rientri e nomination dell’8 gennaio

Ventunesimo appuntamento con il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini: questa sera saranno rivelati i provvedimenti disciplinari decisi dalla produzione., 8, iltorna su Canale 5 con una nuova puntata che andrà in onda eccezionalmente di mercoledì. Nel corso della settimana, ilche coinvolgeva Bernardo Cherubini, Helena Prestes, Shaila Gatta e Stefania Orlando è stato annullato. Questa sera saranno decisi i provvedimenti disciplinari contro la modella brasiliana, Ilaria Galassi e Jessica Morlacchi. Apertura della serata con Alfonso Signorini Come di consueto, Alfonso Signorini darà il via alla puntata con i saluti al pubblico e alle opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, pronte a commentare gli sviluppi della serata. In studio sarà presente anche Rebecca Staffelli, .