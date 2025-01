Ilrestodelcarlino.it - Enrico Brignano si fa in undici. Torna sul palco con ’I 7 re di Roma’

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Canzoni, balli, vicende più o meno note su I 7 re di Roma. È questo il titolo dello spettacolo cheporta in scena all’EuropAuditorium da domani a domenica. Rilegge lo spettacolo scritto da Gigi Magni e musicato da Nicola Piovani a distanza di 35 anni dalla prima messa in scena (l’adattamento al testo è curato da Manuela D’Angelo). In un rocambolesco alternarsi di travestimenti e una narrazione che intreccia mito e realtà, l’attore vuole riportare il pubblico indietro nel tempo assieme a una giovane compagnia. Perché in fondo, per quanto i tempi siano cambiati, la natura dell’uomo resta sempre la stessa e, a distanza di secoli, ciò che persegue è ancora l’ideale di libertà che rende una vita degna di essere vissuta. Uno spettacolo che il comico reputa "il più impegnativo della mia carriera, interpretandopersonaggi diversi e mantenendo la regia originale di Garinei, è un omaggio a Proietti, a Magni, a Piovani, a Garinei, alla Capitale", spiegache definisce i I 7 Re di Roma (di cui cura la messa in scena) come il suo "spettacolo del cuore.