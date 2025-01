Metropolitanmagazine.it - Ecco chi sono i concorrenti che subiranno dei provvedimenti disciplinari al Grande Fratello

La puntata di mercoledì 8 gennaio, la prima del 2025, delsarà quella delle sanzioni, invocate da molti telespettatori del reality show, nei confronti di Helena Prestes – prima atleta del nuovo sport olimpico del lancio del bollitore nei giorni scorsi all’interno della Casa -, Jessica Morlacchi, campionessa in provocazione, e Ilaria Galassi, esponente del partito dello scarso autocontrollo sempre all’interno della Casa. Gli ultimistati giorni particolarmente tumultuosi per ideled è proprio per questo, oltre alle pressanti richieste avanzate da più parti dal pubblico del programma, chepreviste sanzioni. Anche se non manca chi vorrebbe squalifiche immediate. Probabile, invece, che il conduttore Alfonso Signorini apra un televoto flash fra Ilaria, Helena e Jessica.