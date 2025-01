Iltempo.it - Duello tra miniserie senza storia: Leopardi doppia Zorro. Affari tuoi al 30%

Gli ascolti tv e i dati Auditel di martedì 7 gennaio 2025 vedono in prime time su Rai1 il debutto della. Il poeta dell'infinito diretta da Sergio Rubini, con Leonardo Maltese, Alessio Boni, Giusy Buscemi, Cristiano Caccamo, Alessandro Preziosi, conquistare il 24.1% di share pari a una media di 4.112.000 spettatori. Su Canale5, la nuovaspagnola Amore e vendetta -con Miguel Bernardeau, Renata Notni e Rodolfo Sancho ha attirato una media di 2.161.000 persone pari al 13.7% di share. Su Rai2, Enrico Brignano in Ma diamoci. del Tour! In Europa ha intrattenuto una media di 1.019.000 spettatori pari al 5.4% di share. Su Rai3 il film Un uomo felice di e con Fabrice Luchini e Catherine Frot, ha richiamato 687.000 teste pari al 3.4% di share. Su Rete4, il ritorno di È sempre Cartabianca con Bianca Berlinguer ha conquistato il 5.