Iltempo.it - Cecilia Sala, prima i gufi poi la grande rosicata. Cerno travolge la sinistra

È più forte di loro. Anche nel giorno della liberazione di, alcuni esponenti dellanon si smentiscono. Come Laura Boldrini che è riuscita nella difficile impresa di gioire per la liberazione della giornalista detenuta in Iran senza citare il governo. E come Elly Schlein, che in un post su Instagram cita l'esecutivo di Giorgia Meloni ma se ci si ferma alla foto - come fanno moltissimi utenti dei social - vede solo la scritta "è libera" con il logo del Pd, come se l'avessero liberata i dem. Di questo e altro si parla al Tg4 delle 19 di mercoledì 8 gennaio.è libera grazie a "una visione diplomatica molto ben fatta e molto ben riuscita del governo", spiega il direttore de Il Tempo, Tommaso. Ma "mentre il governo lavorava e chiedeva silenzio,, civette, barbagianni e menagrami di tutte le specie daprofetizzavano fallimenti", ricorda, "tensioni infinite, una situazione dove noi eravamo incapace di agire".