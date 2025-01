Biathlon sprint femminile Oberhof 2025 | start list e favorite si riparte con Preuss leader in classifica

Leggi su Sportface.it

Dopo la lunga pausa natalizia torna la Coppa del Mondo 2024/25 di, con la quarta tappa in programma in Germania, a. Sicon le prime prove, a cominciare dalladi giovedì 9 dicembre, con il via alle ore 14.20, e primo evento della quattro giorni di gare sulle nevi della Turingia; fino a domenica infatti si susseguiranno ladi venerdì 10, poi sabati i due inseguimenti e domenica le due staffette miste.La stagione entra nel vivo con i primi due storici appuntamenti annuali ae poi a Ruhpolding, e quest’anno il pubblico teutonico avrà una beniamina da supportare in lotta per la Coppa del Mondo generale. Franziskainfatti guida lacon 565 punti, un margine ampio su Elvira Oeberg seconda (a quota 371) e su Lou Jeanmonnot terza (352).