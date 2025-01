Thesocialpost.it - Bentancur sviene durante la partita, panico in campo

Paura in: Rodrigola semifinale di Carabao CupAttimi di tensionela semifinale di Carabao Cup tra Tottenham e Liverpool, quando il centrocampista uruguaiano Rodrigoè stato vittima di un malore in. L’episodio si è verificato nei primi minuti del primo tempo, subito dopo un’azione da calcio d’angolo., ex giocatore della Juventus e pilastro del centrodel Tottenham, è crollato improvvisamente a terra, perdendo conoscenza. Il momento ha lasciato compagni, avversari e tifosi sotto shock, con l’arbitro che ha immediatamente fermato il gioco per permettere l’intervento dei medici.Intervento tempestivo dei soccorsiI sanitari presenti a bordosono accorsi rapidamente per prestare i primi soccorsi al giocatore.