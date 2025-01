Ilnapolista.it - Bentancur, la grande paura. Un malore come Bove, si accascia in campo

, la. Un, siin.Rodrigosi è sentito male innel corso della partita di Coppa di Lega tra Tottenham e Liverpool. Intorno al decimo minutosi è improvvisamenteto insu azione di calcio d’angolo. Momenti die di angoscia che hanno ricordato quelli vissuti a Firenze per.Il Tottenham ha fatto sapere che il giocatore ha poi ripreso conoscenza, andrà in ospedale per una serie di accertamenti.’s nasty injuryThoughts and prayers to him pic.twitter.com/3TD6XKd078— Troll Football Media (@TrollFootbal) January 8, 2025Tottenham have confirmed thatis conscious, talking and will go to hospital for further checks https://t.co/vxKs8TLaSo— CBS Sports Golazo (@CBSSportsGolazo) January 8, 2025L'articolo, la