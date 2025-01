Bari tentato sequestro di una bimba due anni | inseguito e arrestato 35enne

Leggi su Dayitalianews.com

L’episodio si è verificato nel pomeriggio del 2 gennaio, ma la notizia è emersa solo dopo la convalida davanti al giudice per le indagini preliminari del tribunale di. I carabinieri, impegnati nel servizio di “carabiniere di quartiere” in via dei Mille, sono stati allertati dalle grida di una donna che indicava un uomo in fuga su una bicicletta. Dopo un breve inseguimento, i militari sono riusciti a fermare l’uomo, un.La ricostruzione dei fattiLa donna ha raccontato che, mentre passeggiava in via Michele de Napoli con la figlia di due, è stata avvicinata da un uomo in bicicletta. Quest’ultimo, sceso dal mezzo, ha afferrato la bambina per un braccio tentando di portarla via. Le testimonianze della giovane madre e dei presenti hanno permesso di ricostruire l’accaduto.