Iodonna.it - Ampia e oversize. Rimborsata o aderente come fosse un body. La blusa si scopre sofisticata, sensuale e femminile. Grazie a semplici segreti di styling

di consueto, il nuovo anno porta con sé il desiderio di rinnovare ed elevare il proprio stile. Non si tratta, tuttavia, di una missione impossibile. Per realizzarla, infatti, non occorrerà stravolgere il guardaroba, ribaltandolo dalla A alla Z. Basterà, al contrario, fare affidamento su trucchi edicollaudati, capaci di rendere chic e interessante ogni outfit. Cominciando dando sfogo alla fantasia sul temamettere la camicia nei pantaloni. ?Camicia bianca,indossarla dai 20 ai 60 anni X Un’azione all’apparenza così semplice e banale è in grado invece di cambiare drasticamente un look.