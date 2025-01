Abruzzo24ore.tv - Addio a Paolo Vasanella: Giulianova piange un simbolo della destra

Teramo - Muore a 74 anni il leader storico di An e Fratelli d’Italia. Una carriera politica trentennale e un profondo legame con la città.è in lutto per la scomparsa di, 74 anni, figura di spiccopolitica locale e colonna portantecittadina. L’ex consigliere comunale e leader di Alleanza Nazionale e Fratelli d’Italia si è spento ieri sera nella sua abitazione di via Parma, dopo aver combattuto per quattro anni contro una malattia debilitante. La sua passione per la politica non lo aveva mai abbandonato, tanto che appena un mese fa era stato nominato coordinatore comunale di Fratelli d’Italia. La carriera politica diiniziò nel 1994 con la nomina a coordinatore cittadino di Alleanza Nazionale. Successivamente, con il consolidamento del centro, assunse anche il ruolo di coordinatore comunale del Popolo delle Libertà, coalizione che univa le principali forze dell’area conservatrice.