Oasport.it - WTA Hobart, Yastremska se la cava, bene Mertens. Kenin mette lo sgambetto a Sun

Leggi su Oasport.it

Si chiude il primo turno del torneo WTA di, ultima fermata prima degli Australian Open 2025. Il tabellone ha perso anche l’ultima traccia d’Italia dopo il ko di Lucia Bronzetti che non ha tenuto il passo della messicana Renata Zarazua che approda al match successivo con Elise. La belga se l’èta discretamentecon la spagnola Nuria Parrizas-Diaz, a cui ha lasciato solo quattro giochi, confermando il suo stato di seconda forza del torneo. Molto più difficile il compito di Dayana, la prima giocatrice del seeding, che deve andare di rimonta contro la statunitense Katie Volynets.Avanzano anche le numero 3 e 4 del tabellone, Amanda Anisimova e Magda Linette. La statunitense regola con un doppio 6-3 la padrona di casa Daria Saville, mentre per la polacca c’è molto più da sudare contro Varvara Gracheva, sempre un osso duro: ma la partita si risolve in favore della prima al terzo set e dopo due ore e mezza, con Linette che ha a disposizione 16 palle break.