Ultime Notizie Roma del 07-01-2025 ore 12 | 10

dailynews radiogiornale e Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitali studio un bambino di 9 anni di Tricesimo Udine Mattia cossettini è morto a Marsa Alam in Egitto per un malore durante una vacanza con i genitori la famiglia ha chiesto di accertare le cause del decesso E possibili ritardi nei soccorsi le autorità locali hanno aperto un’inchiesta il piccolo sarebbe deceduto per un emorragia cerebrale nella medesima località dicembre un quarantottenne italiano era rimasta vittima dell’attacco di un palo è andata il biglietto T di Torino 17375 sei mesi in vendita a Maglie in provincia di Lodi il primo premio della Lotteria Italia di quest’anno del valore di €5000000 il secondo Premio di unione in mezzo è andata al tagliando t37 8442 venduta a Pesaro il terzo premio da 2 milioni è stato vinto dal biglietto oggi di Genova 30038 venduto a Palermo il quarto premio Dominioni mezzo va il tagliando g di Genova numero 138 1728 Torino È il quinto e ultimo premio di prima categoria mi va il biglietto S di Savona numero 1850 25 venduto a Dolo in provincia di Venezia alla minaccia terroristica non mi metto da così presente lo ha detto il ministro del governo Bruno Retriever in un’intervista al quotidiano le parisien in occasione dei 10 anni dall’attentato contro il giornale satirico Charlie hebdo S Rita viene non gli attentati di matrice islamica di cui tre contro i giochi olimpici sono stati inventati in Francia lo scorso anno la Francia potrebbe venire colpito Domani torniamo in Italia è andata qualche ora fa a Formia Latina con il parto cesareo la bambina che aveva in grembo la donna rimasta gravemente ferita nell’incidente stradale avvenuto nel pomeriggio del 6 gennaio sulla Flacca Fondi la mamma che era l’ottavo mese in coma farmacologico la p pesa 2 kg e 700 g del stata trasferita all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina il papà un uomo di 44 anni Filippo Cristian Colacicco residente a Fiumicino dover agente polizia municipale morto invece nell’incidente gli altri due figli di 82 anni estratti dalle lamiere non sono in pericolo di vita ma sono stati ricoverati il dipartimento della della Louisiana annunciato che l’uomo ricoverato in ospedale per il primo caso umano di influenza aviaria ad alta patogenicità negli Stati Uniti sarebbe morto il paziente aveva più di 65 anni che presentava chirurgie presi tempi soffrendo di problemi respiratoria in condizioni critiche avevano riferito le autorità sanitarie già dicembre quando è stato reso noto il suo ricovero in ospedale Ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto restate in nostra compagnia In collaborazione con Agenzia Italia Stampa