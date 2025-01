Metropolitanmagazine.it - Tutti i segreti beauty dietro al makeup ageless di Demi Moore ai Golden Globes 2025

La serata deisarà ricordata come una delle più emozionanti della carriera di. Dopo oltre 40 anni dal suo esordio a Hollywood, l’attrice a 62 anni ha ottenuto il suo primoGlobe per la Miglior attrice protagonista in un film drammatico, grazie alla sua interpretazione di Elizabeth Sparkle in The Substance.e il suoaiSul palco,ha tirato fuori uno speech che ha fatto il giro del mondo (e di cui avevamo estremamente bisogno). Con parole profonde e autentiche, ha parlato di accettazione di sé e di come la misurazione continua del nostro valore possa essere un ostacolo alla felicità (soprattutto per le donne). “Non saremo mai abbastanza, ma possiamo riconoscere il nostro valore se smettiamo di misurarci,” ha dichiarato, regalando al pubblico un momento di pura ispirazione.