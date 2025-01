Romadailynews.it - Traffico Roma del 07-01-2025 ore 16:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità stazione con corteo partito alle ore 15 da via Evandro per via numitore via Tuscolana Largo Orazi e Curiazi via acca Larenzia e via Evandro possibili chiusura al passaggio dei partecipanti deviazioni per le vigne 85 e 590 inevitabili disagi alin tutta la zona adiacente alla Balduina chiusa via Marziale disposto doppio senso di circolazione in via Duccio Galimberti da piazza Giovenale a via Elio Donato parliamo orari trasporto pubblico oggi sulla linea metro C le ultime corse dei treni saranno alle 20:30 da pantano e alle 21 da San Giovanni poi il servizio sarà sostituito da bus navetta AMT express San Giovanni via Casilina Pantano ed MC3 San Giovanni parco di Centocelle In collaborazione con Luce Verde infomobilità