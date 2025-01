Ilrestodelcarlino.it - Torrone da oltre 205 metri per chiudere il programma natalizio

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Gran finale di "Un Natale Stellare a Camerino", folta partecipazione per l’atteso momento della 23esima edizione della Festa del, che si è svolta ieri al Sottocorte Village. La tradizionale misurazione delè stata eseguita dal sindaco di Camerino, Roberto Lucarelli, insieme ad Arianna Attili, figlia del maestro Paolo. Risultato? Ben 205,30didi Camerino prodotto da Casa Francucci, azienda fondata nel 1890. I Francucci continuarono a produrre torroni fino al 1983, anno in cui Paolo Attili ha rilevato l’attività portandola avanti con passione fino a oggi. Si tratta dunque di una tradizione lunga cent’anni. In seguito degustazione da parte di tutto il pubblico presente per l’occasione. Dal 2020 ilcamerte gode della De.C.O. (Denominazione comunale di origine), dal 2023 questo prodotto viene promosso a livello nazionale.