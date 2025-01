Ilrestodelcarlino.it - Torna il Tedx: il tema di quest’anno è il desiderio. Ecco gli ospiti

Al Diego Fabbriil 1° febbraio, con la sua terza edizione, il: si tratta di un format statunitense (ma ormai molto diffuso anche in Italia) che prevede brevi e incisivi discorsi da parte di più personaggi di rilievo nel loro settore (speaker) che si alternano sul palco affrontando un argomento prescelto con i tagli più diversi, in modo da comporre un mosaico sfaccettato capace di stimolare la riflessione su più piani. Le scorse edizioni dell’evento hanno subito ottenuto un grande successo, registrando sempre il tutto esaurito. Le vendite dei biglietti per partecipare come pubblico sono già partite nelle scorse settimane, quando è stato anche presentato ildi: ‘Icaro. Non esistono desideri inutili’. Il prossimoinvita a riflettere su un concetto fondamentale: i desideri, anche quelli apparentemente impossibili o troppo grandi, non sono mai vani, infatti rappresentano il motore del progresso, della creatività e dell’innovazione.