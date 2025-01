Iltempo.it - Terremoto in Tibet: maxi-scossa e scia sismica, oltre 50 vittime

Sale a 53 il numero dei morti deldi magnitudo 7.1 ine che ha provocato almeno 62 feriti al confine fra Cina occidentale e Nepal. Secondo lo US Geological Survey nell'ultimo secolo in quell'area ci sono stati 10 terremoti almeno di magnitudo 6. L'emittente cinese CCTV ha affermato che ci sono poche comunità nel raggio di 5 chilometri dall'epicentro del, che si trova a 380 chilometri da Lhasa, la capitale del, e a circa 23 chilometri dalla seconda città della regione, Shigatse, nota come Xigaze in cinese. L'altitudine media nell'area intorno all'epicentro è di circa 4.200 metri. In particolare, sono circa un migliaio le abitazioni danneggiate dalla forteche ha colpito ile il cui epicentro è stato registrato in una zona situata 80 chilometri a nord del Monte Everest, con una popolazione complessiva di circa 6.