Tabella e percentuali della rivalutazione delle pensioni 2025

A partire dal 1° gennaiospazio a una. Un piccolo rialzo che tiene conto dell’inflazione. Una modifica tutt’altro che sostanziale, che ha come obiettivo, almeno in teoria, la tutela del potere d’acquisto dei soggetti in pensione.Confermate anche per quest’anno le seguenti misure: Ape Sociale, Opzione Donna e Quota 103. Il tutto al fine di anticipare la pensione, in presenza di alcuni requisiti. Si ricorda, inoltre, che i soggetti impiegati dopo il 1996, con almeno 25 anni di contributi, hanno la possibilità di cumulare previdenza complementare e obbligatoria. Ciò al fine di ottenere un assegno pari a 3 volte il minimo, con pensione accessibile a 64 anni., ledelÈ stato fissato un tasso dipari allo 0,8%, per un adeguamento che coinvolge tutte le categorie.