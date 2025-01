Anteprima24.it - Scuola, offerta formativa: nuovi indirizzi in alcuni Licei irpini

Tempo di lettura: < 1 minutoLa giunta della Regione Campania ha approvato la delibera per il dimensionamento della rete scolastica e programmazione dell’per anno scolastico 2025/2026.Per la provincia di Avellino figurano, al momento, due allegati al complessivo piano regionale che disciplinano i seguenti criteri:AVELLINOIS PIETRO COLLETTA ATTIVAZIONE:?- LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE E OPZIONE SCIENZE APPLICATEPRESSO LA SEDE DI PIETRADEFUSIATRIPALDAISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE V. DE CAPRARIIS – ATTIVAZIONE:?-DEL SETTORE TECNOLOGICO INDIRIZZO INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI, ARTICOLAZIONE INFORMATICA PRESSO IL PLESSO DI MONTOROPERCORSI DI II LIVELLO SIA A.S. 2025/2026AVELLINOISIS F. DE SANCTIS O. D’AGOSTINO A. AMATUCCIATTIVAZIONE:?- CORSO SERALE INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALYAVELLINOISIS F.