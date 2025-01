Scomparso da casa da ieri | ore di angoscia per la famiglia di Adamo operaio 60enne Ricerche in tutto il Lazio

Leggi su Dayitalianews.com

Sono ore diper i familiari di Emilio D’, un sessantenne di Roccaseccada. L’uomo è uscito dia bordo della sua Fiat Punto nera senza più fare ritorno.L’allarme dei familiari e l’appello sui socialLa scomparsa di Emilio D’, notodella zona, ha gettato nello sconforto la comunità di Roccasecca, nel sud della provincia di Frosinone. Dopo il mancato rientro a, i familiari hanno avvisato le autorità e lanciato un appello sui social.Un nipote ha scritto un messaggio accorato:“Chiedo a tutti massima condivisione, non si hanno notizie di Emilio, mio zio. Si è allontanato a bordo di una Fiat Punto nera vecchio modello da Roccasecca. Le ore passano e siamo tutti in pensiero.”Lein corsoAl momento non si hanno ulteriori dettagli sulla direzione presa da Emilio o sulla sua attuale posizione.