Oasport.it - Sci alpino, i precedenti dell’Italia a St. Anton: buona pista per le azzurre di punta

La Coppa del Mondo di scifemminile 2025 dopo la tappa di Kranjska Gora si trasferisce in quel di Sanktam Arlberg (Austria) dove vedremo in azione le specialiste della velocità per una discesa e un superG nel corso del prossimo fine settimana. L’Italia su questo tracciato intitolato a Karl Schranz (dove si torna a correre dopo un anno di stop) ha ottenuto un solo successo nella sua storia, con altri 3 podi.Il primo podio per una atleta di casa nostra è datato addirittura 19 dicembre 1993. Si tratta di un terzo posto per la nostra Bibiana Perez nella combinata dominata dall’austriaca Renate Goetschl con ben 1.77 di vantaggio sulla svedese Pernilla Wiberg e 3.19 sulla nostra portacolori. Sesta posizione, invece, per Morena Gallizio a 5.33.Per vedere un’altra azzurra sul podio di St.