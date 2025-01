Roma | ruba cellulare e si scatta un selfie che finisce nel cloud arrestato

Leggi su Dayitalianews.com

Avrebbe obbligato la vittima a consegnargli lo smartphone sbloccato per poterlo successivamente resettare alle impostazioni di fabbrica, ma non aveva considerato l’evoluzione avanzata dei sistemi. Un tunisino di 19 anni è stato cosìdai carabinieri di, a seguito delle denunce delle vittime. Grazie a un’indagine complessa e ben articolata, i militari sono riusciti a identificare il sospettato attraverso unche il giovane avevato con uno dei telefoniti, e che era stato automaticamente caricato su un servizio, rendendo possibile la sua individuazione a distanza.In un altro episodio, avvenuto la stessa sera secondo le indagini, avrebbe minacciato un’altra persona dicendo: “Se ti comporti bene, non ti succederà nulla, dacci soldi e sigarette”. Raccogliendo prove significative contro il 19enne, la Procura della Repubblica diha richiesto e ottenuto dal gip del Tribunale un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per il giovane.