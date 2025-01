Sport.quotidiano.net - Possibili uscite: el azzouzi deve giocare dopo il lungo stop. L’Hajuduk cerca Moro. Erlic ancora conteso da Parma e Verona

Asciugare la rosa è la priorità del mercato: anche perché Balduon e Sosa sono rientrati dai prestiti a Elfsborg e Montreal, aumentando l’elenco dei giocatori in rosa. L’islandese è in scadenza al 2025 e se non verrà trovata una squadra per lui nel nord Europa la dirigenza potrebbe procedere con la rescissione, mentre l’uruguaiano potrebbe tornare al Montreal. Intanto su Pyyhtia si sono accesi i radar del Sudtirol, su Byar quelli della Lucchese. Anatriello rientrerà dal prestito al Messina per accasarsi probabilmente al Trapani,il rifiuto all’Avellino, mentre Raimondo è richiestissimo: di rientro da Venezia, Sampdoria o Pisa sono le soluzioni più probabili per lui. Queste le piste più calde sul fronte, ma sisquadra pure per Corazza, in serie B, per mandare il ragazzo a