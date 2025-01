Spazionapoli.it - Non solo Scuffet al Napoli, arriva un altro annuncio ufficiale

Ilha ufficializzato l’arrivo di Simone, che farà coppia con Alex Meret nel reparto portieri azzurro. C’è stato, però, anche un.Il primo acquisto delè stato annunciato proprio in questi minuti: Simoneè un nuovo calciatore azzurro. Il portiere èto dal Cagliari e sarà il secondo di Alex Meret, di fatto andando a dare una nuova pedina in un reparto importante come quello dei portieri.L’estremo difensore Diego Del Piccolo, che è stato loro preparatore dei portieri quando erano all’Udinese, ha cosi parlato della coppia che si è nuovamente ricomposta: “e Meret sono un’ottima coppia, quello diè un ottimo acquisto per il: se Meret è il Maradona dei portieri,è il Pelé. Sono entrambi portieri di grande personalità, facevano sentire la loro presenza in campo fin dalle giovanili dell’Udinese”.