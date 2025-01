Movieplayer.it - Le fiction RAI in arrivo nel 2025, da Il conte di Montecristo con Sam Claflin a Rocco Schiavone 6

Leggi su Movieplayer.it

Si comincia con la miniserie dedicata a Giacomo Leopardi, e si prosegue con Ildi, le nuove stagioni di Imma Tataranni, Che Dio ci aiuti,: ecco tutte le serie RAI in. Sono sempre molto attese e quasi assoluta certezza di ottimi ascolti: parliamo delleRAI, che ci terranno molta compagnia anche nelle prime serate del. Tra titoli inediti e conferme, saranno molti i personaggi che ritroveremo e che impareremo a conoscere da qui al prossimo inverno. Il calendariodelledi Rai 1 Se per la più attesa dell'anno - il remake di Sandokan con Can Yaman - dovremo senza dubbio attendere l'autunno, Rai 1 ha però deciso di sfoderare gia nelle prime settimane uno dei suoi assi nella manica, Ildi. Senza sottovalutare il ritorno .