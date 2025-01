Dilei.it - J.Lo e Ben Affleck trovano l’accordo sul divorzio: “A ognuno il suo”. Il destino della villa da 61 milioni

Non ha funzionato nemmeno questa volta tra Bene Jennifer Lopez: l’ex coppia, che tutto il mondo ha conosciuto con il nome di Bennifer, ha trovato un accordo per il. Non sono passate che 20 settimane dalla notizia ufficiale in merito alla separazione: a presentare l’istanza di scioglimento del matrimonio è stata la Lopez, dopo aver provato a ricucire il rapporto con l’ex, ma senza ottenere nessun risultato.Jennifer Lopez e Ben, i dettagli delsulSi erano sposati con una cerimonia a Las Vegas e dopo avevano celebrato le nozze in grande in Georgia alla presenza di amici e parenti, esattamente il 20 agosto del 2022. A due anni esatti dal matrimonio, Jennifer Lopez ha presentato l’istanza diper “differenze inconciliabili”. Nessuna guerra tra gli ex per quanto riguarda: se per Angelina Jolie e Brad Pitt ci sono voluti 8 anni di battaglia per raggiungere un accordo per il, finalizzato proprio pochi giorni fa, la Lopez e Bensono stati più lungimiranti e hanno preferito chiudere la questione in fretta.